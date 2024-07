È boom di sleep tourism ma tanto invecchia e muore anche chi dorme otto ore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se con il fenomeno dell’“over” pensate che il turismo abbia manifestato la sua faccia peggiore, forse è perché non avete ancora saputo dello “”. In breve: gente che va in vacanza per dormire. Non sto scherzando, è tutto vero – ne ha scrittoil New York Times la scorsa settimana. Gente stanca, che c’ha sonno, che vuol passare le vacanze a letto – a dormire. Fin qui, vabbè, non c’è niente di male: ciascuno è libero di fare come gli pare, specie in vacanza; e se uno desidera prendersi quindici giorni di ferie ad agosto per dormire, oh, sarannoaffari suoi. Il punto è che la gente ci va in vacanza, nel senso che viaggia apposta: glitourist vanno a dormire in albergo. Prendono un aereo (a bordo che fanno, dormono pure lì?), scendono a Londra o Bali, fanno il check-in in hotel e passano il resto della vacanza sdraiati e privi di sensi.