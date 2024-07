Ciclismo i premi speciali per il Giro della Toscana femminile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Pistoia, 31 luglio 2024- Si avvicina il 28°-Memorial Michela Fanini, la gara internazionale a tappe per le donne élite in programma a fine agosto. Gli organizzatori nel frattempo hanno reso noto che saranno in palio anche quest’anno, gli splendidi lavori artistici fatti dai ragazziFondazione Maic (Maria Assunta in Cielo) di Pistoia a dar lustro alla gara organizzata dalla società ciclistica Michela Fanini. Oltre aimessi in palio dall’organizzazione e dalla Federazione, infatti, ci saranno anche quelli, artistici, molto apprezzati, firmati dai ragazzi del Centro di Riabilitazione pistoiese.