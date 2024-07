Centro anziani Via alla bonifica poi il cantiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Partono finalmente i lavori per il nuovoche sorgerà in via Fabio Filzi, dove un tempo aveva sede l’attività delriabilitativo La Nostra Famiglia. L’area necessita di essereta e il Comune con una variazione di bilancio ha previsto 200mila euro di fondi per eliminare il materiale giudicato pericoloso, trovato sul pavimento e nel controsoffitto dell’edificio tra via Filzi e via Enrico Riva, ormai da anni in disuso e che versa in uno stato di degrado avanzato. L’appalto per l’intervento se l’è aggiudicato la ditta Paladino Costruzioni e le opere verranno a costare circa 1 milione e 300mila euro. L’attuale edificio verrà smantellato e il nuovo immobile avrà due accessi indipendenti: uno in via Riva e uno in via Filzi.