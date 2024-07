Calciomercato Palermo contatti con la Juventus | l’intesa è vicina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilprepara una corazzata sulcon il chiaro obiettivo di costruire un organico in grado di dominare il campionato di Serie B e tornare in massima categoria dopo anni di ‘Purgatorio’. Le prime mosse sono state di altissimo livello e un’altra trattativa è nella fase decisiva. Ilè in contatto con laper definire l’arrivo di Luis Hasa, trequartista protagonista con la maglia U23 dei bianconeri. Le parti sono in contatto per definire la formula dell’operazione, probabilmente in prestito.