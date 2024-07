Una risata ci libererà proviamoci

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 luglio 2024) L’Intelligenza artificiale non ha gran sense of humour. Ma la vera, buona notizia è che anche le nuove generazoni mostrano insofferenza verso il diluvio della tecnologia. Avete presente Altan? Le sue vignette? «C’è l’incertezza del futuro», dice Cipputi. E il compagno gli risponde: «Godiamocela, perché quando diventa certezza sono cazzi». Oppure: «Ho perso il posto, Cipputi. Finalmente qualcosa a tempo indeterminato, compagno». E avete presente le vignette di Elle Kappa? «Le nostre idee non moriranno mai. Toccherà seppellirle vive». Oppure le due signore che parlano dei rispettivi consorti: «Mio marito va a escort», dice una. E l’altra: «Troppo caro. Mio marito va ancora a puttane». Oppure, se vogliamo andare sul classico, ricordate Gino Bramieri? «Che verbo è “non sarebbe dovuto nascere?”. Preservativo imperfetto».