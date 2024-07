Una notte bianca da record Migliaia nel centro storico tra eventi musica e shopping

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) SANSEPOLCRO Un Borgo andato in "Bianco" solo di nome, perché di fatto l’evento centrale dell’estate 2024 non ha tradito le attese degli organizzatori lungo l’intero asse deldi Sansepolcro che va da Porta Romana a Porta Fiorentina. Impossibile quantificare l’afflusso a livello numerico (diverse, comunque ledi persone presenti), ma due sono le constatazioni che diventano il reale sigillo del successo: la prima è il ritrovato "struscio" lungo via XX Settembre, quindi il corso del Borgo che ha rispolverato i fasti degli anni d’oro, quando il suo passeggio era considerato fra i primi cinque della Toscana. Un’immagine che agli occhi dei più attempati era purtroppo scomparsa. La seconda riguarda l’ordine pubblico: non si hanno notizie di episodi di cronaca, anche marginali.