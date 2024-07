Ultime Notizie Roma del 30-07-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio uccisa l’Orsa kg1 l’annuncia La Provincia di Trento in una nota Questa mattina si legge è stata data esecuzione al Decreto firmato ieri dal presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio fugatti Che prevedeva il prelievo delle sembrare di Orsa kg1 tramite abbattimento una squadra del Corpo Forestale Trentino e dunque entrato in azione dei Boschi sopra Spadaro di Arco dove l’animale era stato localizzato resto il radiocollare meloni chiari con la Gina smetta di sostenere la Russia liberano preoccupa la presidente del consiglio dopo l’incontro con jimping ha risposto alle domande della stampa italiana il Venezuela due presidenti ci sono scontri nella città il consiglio elettorale E proclama eletto il presidente uscente Nicolas Maduro con 5 e 2% ma L’opposizione Rivendica la vittoria ...