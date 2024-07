Tempeste Solari nel 2024 | Conseguenze e Impatti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024) Ledi questo, la più recente delle quali è prevista per oggi 30 luglio, hanno avuto ripercussioni sulla Terra. Interferenze nelle comunicazioni, blackout energetici ma anche maggior frequenza di spettacoli naturali come l’aurora boreale si sono verificati in alcune zone del pianeta. Lenon sono eventi rari, tutt’altro. In ogni caso solo in parte provocano pesantiper le attività umane. Durante una tempesta sul Sole la Terra risulta investita da una massiccia quantità di particelleche interagiscono col campo magnetico del nostro pianeta generando una serie dipotenzialmente pericolose per la tecnologia e la vita quotidiana. Le, anche conosciute comegeomagnetiche, possono causare significative interferenze nelle comunicazioni radio e satellitari.