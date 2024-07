Tanti nuovi poster da Alien | Romulus il film di Fede Alvarez

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 30 luglio 2024) Il conto alla rovescia che porteràal cinema continua a scandire l’attesa dei fan, così come il rilascio dei. Nella giornata odierna, a tal proposito, abbiamo raccolto una galleria fotografica che contiene i miglioriprodotti dalle varie catene cinematografiche americane (tra cui IMAX, Dolby e CineMark), ma anche un breve spot che indica l’inizio della prevendita dei biglietti negli USA.(qui il trailer finale)e le note di produzioneè diretto da(La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stessoinsieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.