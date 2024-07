Strage di Southport è morta la terza bambina Gravi altre otto persone di cui sei minori Il 17enne non aveva complici è arrivato in taxi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Sale a tre il conto dei bambini morti nelladi. Lavittima,in ospedale a causa delle ferite riportate,nove anni.nove bimbe sono state ferite. Sei versano in condizioni critiche, a cui si aggiungono i due adulti intervenuti per cercare di salvarle dalla furia dell’aggressore. Ilche il 29 luglio è entrato armato all’Hart Space, un centro frequentato da donne incinte, neo mamme e bambini, è stato arrestato pochi minuti dopo l’attacco. La città ai margini dell’area metropolitana di Liverpool è sconvolta, come tutto il Paese: per la sera del 30 luglio è stata organizzata una veglia funebre in ricordo delle vittime. Di fronte al centro sono stati depositati decine di mazzi di fiori e peluche in ricordo delle piccole vittime. La polizia non è al momento alla ricerca di altri sospetti.