Schianto drammatico coinvolta coppia | lui è morto lei è gravissima in ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Un terribile incidente si è verificato oggi, 30 luglio, intorno alle 12 lungo la via Appia. Per cause ancora da accertare una moto ed un furgoncino si sono scontrati all’altezza del chilometro 73, nei pressi di Borgo Faiti comune non troppo distante da Latina. L’impatto è stato terribile e non ha lasciato scampo al 52enne di origini valdostane alla guida della moto: èsul colpo. Con lui viaggiava la compagna le sue condizioni sarebbero serie. >> “Ho una cosa da dirvi”. L’annuncio a fine gara, l’atleta lascia il pubblico delle Olimpiadi senza fiato. Nessuno se n’era accorto È stata trasportata d’urgenza in elicottero al Forlanini di Roma. Le sue condizioni sono state giudicate molto gravi, e i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.