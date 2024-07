Sansepolcro controlli a tappeto dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Arezzo, 30 luglio 2024 – Nel fine settimana, in concomitanza con la “Notte bianca” di, e fino alla notte di martedì, la Compagniadi, collaborata da una Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione CC Firenze, ha effettuato un mirato servizio di controllo del territorio che ha interessato non solo il centro storico biturgense ma i comuni maggiormente popolati dell’alta Valtiberina: Anghiari, Monterchi e Pieve Santo Stefano. Le operazioni nascono anzitutto dall’esigenza di prevenzione e vigilanza sopravvenuta a seguito dei furti in danno delle ditte di produzione e lavorazione di metalli preziosi nonché, per arginare il fenomeno della cosiddetta “movida” che nelle ore notturne, talvolta ha visto coinvolgere quelle aree urbane creando, in alcune circostanze, fastidio ai cittadini e sfociando in fenomeni di criminalità da strada.