Ritrovato vivo e in buone condizioni il bimbo di 2 anni scomparso a Locorotondo nel Barese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024)e in. Si è conclusa così la storia di undi dueper cui erano in corso le ricerche nelle campagne di, nel. Del piccolo, che compirà dueil mese prossimo, si erano si sono perse le tracce dalla mattinata di oggi. Il piccolo che vive in una zona rurale di contrada Serralta, era non lontano dalla sua abitazione quando, intorno alle 11 la mamma si è accorta che non era più lì. La donna, che ha altri tre figli, ha dato l’allarme. Il piccolo, Domenico Gallo, stava giocando in giardino. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri che stanno setacciando la zona. “Siamo in attesa dell’arrivo delle unità cinofili e dei cani molecolari”, dichiara il sindaco di, Antonio Bufano che sta partecipando alle ricerche. La famiglia delvive nelle campagne dida qualche anno.