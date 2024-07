Parco Gondar 2024 continua il festival con Annalisa Irama Lauro Gazzelle

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 30 luglio 2024) Prosegue la stagionedel Raffodi Gallipoli, il ricco programma fino a settembre, con molti live, daLa tredicesima edizione del Raffo, il più grandeeventi del Sud Italia, prosegue fino a settembre con un calendario ricco di eventi. Raffo, oltre alla musica, dedica i suoi ampi spazi all’aperto all’arte, allo sport ma non solo: tattoo, piercing, barbershop, makeup, area street food e area relax con yoga e massaggi rendono unica la visita al Raffo, vera e propria cittadella eventi che mette lo spettatore al centro di un’esperienza a 360°, costruendo emozioni e ricordi legati alla totalità dell’esperienza e non solo all’evento seguito. E non solo! Una postazione di Radio 105 per due ore di trasmissione in diretta dalla location, allieterà il pubblico per un’estate ricca di emozioni.