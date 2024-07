Orsi | Chiesa all’Inter? Giocatori forti sempre utili! Questo il suo ruolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024)potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero il 30 giugno 2025 e occhio. A parlarne l’ex portiere e oggi opinionistaTÀ – A Radio Radio si parla dell’eventuale trasferimento a parametro di Federicol’intervento di Nando: «Con Simone Inzaghi dove gioca? Dove gioca Kvaratskhelia con Conte. Thuram quando è arrivato non sembrava un attaccante centrale eppure ha fatto l’attaccante centrale., a parte che si parla di cose che non si sanno, può adattarsi giocando da seconda punta. Non è importante dove giocherà con Inzaghi. Utile? Isono, soprattutto se poi lui ritorni a giocare come prima».