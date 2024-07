Olimpiadi italvolley maschile ai quarti con un match d’anticipo Beffa per la staffetta 4×200 misti maschile niente finale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024) Il quarto giorno di gare alledi Parigi. Come sono andati stamani gli italiani? Di seguito, gli aggiornamenti., gli italiani stamani in gara La mattinata si apre con la vittoria dell’Italia per 3-0 contro l’Egitto nel volley(25-15, 25-16, 25-20). Gli Azzurri di De Giorgi sono già qualificati aie giocheranno l’ultimocontro la Polonia in scioltezza. Arriva, però, una brutta notizia dal canottaggio femminile: Stefania Gobbi e Clara Guerra ko nelle semifinali del doppio, arrivate seste con il tempo 6.58.08; in pole la Nuova Zelanda. Andranno a disputare laB. Per il nuoto, Alberto Razzetti, con il tempo di 1’54?78, e Giacomo Carini si qualificano per le semifinali dei 200 farfalla. Anche Alessandro Miressi accede alle semifinali dei 100 stile libero dopo essere arrivato quarto nella sua batteria; fuori Leonardo Deplano.