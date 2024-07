Motocross Campionato Italiano Mini-Enduro a Fabriano il cingolano Manuel Savi due volte sul podio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Il classe 2008 di Grottaccia è arrivato secondo in gara 1 e terzo nella seconda manche. “Bellissime e molto tecniche le prove speciali” CINGOLI, 30 luglio 2024 – Prosegue il percorso di crescita del giovane pilota.Sabato e domenica scorsi, 27 e 28 luglio, infatti, il classe 2008 ha partecipato alla quinta e sesta prova deldi, raccogliendo due piazzamenti sul. Foto di Mattia Terrucidoro Nella categoria 125, infatti,, è arrivato al secondo posto in gara 1 dopo un errore al secondo giro. Nella seconda manche, invece, è arrivato terzo dopo un duello per conquistare il gradino più basso del. “Le prove speciali – commenta il pilota– erano bellissime e molto tecniche. Peccato per il piccolo errore al secondo giro di gara 1, avrei potuto vincere.