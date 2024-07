Mercato Napoli pronto un poker di colpi per Conte | gli azzurri chiamati prima a cedere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) In casasi lavora in vista della prossima stagione e la squadra non è ancora completa. L’obiettivo è acntare in tutto e per tutto. Il nuovodi Antonioprosegue nel suo percorso di lavoro, in questo momento impegnati nel ritiro di Castel di Sangro. Il club azzurro è tra le squadre più attive in questoe il neo ds Giovanni Manna lavora per rinforzare la rosa in tutti i reparti. Il club ha chiuso diversiin difesa mentre è in attesa di conoscere il futuro di Victor Osimhen. Solo in caso di addio del nigeriano ci saranno nuoviin attacco ed è Romelu Lukaku l’indiziato numero uno per diventare il nuovo bomber azzurro. La cessione di Osimhen, unita a qualche altro illustre addio in rosa, potrebbe rivitalizzare ilazzurro e potrebbero cosi esserci nuoviin entrata.