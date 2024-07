Mercato Lazio | Girona vigile su Castellanos Fabiani prepara eventuali alternative

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma 30luglio 2024 - Dopo un avvio di calcioda vera protagonista, sembrano essersi calmate le acque in casain queste ultime settimane di calcio. Se infatti nelle prime battute di questo periodo di trattative il ds biancoceleste Angeloha messo in atto una vera rivoluzione tecnica, dal cambio in panchina forzato dalle dimissioni di Igor Tudor, agli addii di Luis Alberto e Ciro Immobile, passando anche per la mancata permanenza di Felipe Anderson e Daichi Kamada, arrivando poi agli ingaggi di Tijjani Noslin, Loum Tchaouna e Fisayo Dele-Bashiru. Ora la situazione dei capitolini relativa alle trattative si può parlare chiaramente di un eventualedi reazione, in caso di proposte indecenti per i giocatori importanti di questa rosa, da aggiungere al duro compito di piazzare sultutti gli esuberi della rosa laziale.