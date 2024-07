Leonardo crescita oltre le attese e Telespazio spinge l’utile Tutti i numeri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 luglio 2024) La giornata diè cominciata e finita con un titolo arrivato al traguardo delle 17.30, ora della chiusura della Borsa, con un guadagno dell’1,5%, a 22 centesimi ad azione, dopo aver strappato nel pomeriggio e sfondato il muro del 2%, al termine di una cavalcata che negli ultimi sei mesi ha visto il gruppo della Difesa e dell’aerospazio guadagnare il 40%. Lo stesso giorno decisamente tonico a Piazza Affari, in cui Piazza Monte Grappa ha alzato il velo sui conti semestrali.è arrivata al giro di boa del 2024 con un portafoglio ordini record a43 miliardi di euro e con book to bill (il rapporto tra gli ordini ricevuti e l’importo fatturato per un periodo specifico, di solito un mese o un trimestre) pari a 1,3x.