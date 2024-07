La scena di Jennifer Aniston coperta di petrolio per aver partecipato a una protesta climatica è tratta da una serie tv

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 30 luglio 2024) Il 29 luglio 2024 è stato condiviso su X un video in cui all’attrice statunitenseviene lanciata addosso una sostanza liquida nera durante una manifestazione. «, sicuramente pagata lautamente per manifestare contro il C.C. (cambiamento climatico, ndr) si è beccata una bella secchiata di olio putrido addosso.queste so soddisfazioni», commenta l’autore del post. Sidi un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma ritrae unadella quarta stagione dellaTV “The Morning Show” girata a New York il 28 luglio 2024. Laruota intorno al personaggio interpretato da, Alex Levy, una giornalista che conduce un popolare notiziario televisivo.