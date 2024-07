Incendio Salento fiamme a ridosso della provinciale zona Torre Mozza

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 luglio 2024) Undi vaste proporzioni sta divorando ettari di macchia mediterranea a Ugento, in provincia di Lecce, lungo il tratto costiero tra Gemini,e località limitrofe. Sul posto sono stati inviati due Canadair in ausilio a forze dell'ordine, protezione civile e diverse squadre dei vigili del fuoco. Il vento forte rende più difficile le operazioni di spegnimento e anche il traffico veicolare stato dirottato lungo direttrici differenti per evitare possibili danni agli automobilisti di passaggio. A scopo precauzionale sono state fatte spostare le auto parcheggiate in un resort che si trova nei pressi di uno dei punti dove sono divampate le. Sul posto anche il sindaco di Ugento Salvatore Chiga. Lo scorso anno nello stesso periodo la stessafu danneggiata da un altrodi vaste dimensioni.