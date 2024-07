Il carcere ripostiglio dei problemi sociali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) "Ilè ildei". La metafora di Nicola D’Amore, poliziotto penitenziario e sindacalista Cisl, rende perfettamente quello che, in questo momento, è la Dozza. Dove il sovraffollamento cronico - la media è di 850 detenuti a fronte di una capienza massima di 500 - è all’origine di gran parte dei. Ma non tutti. Perché "mancano tante cose, dalla formazione del personale, al lavoro fino alla pianificazione". Ad esempio, solo in questi giorni di luglio, con le temperature a 40 gradi, "stanno installando nelle camere di detenzione prese a 220 volt, capaci di supportare i ventilatori. Lavori in corso con i detenuti presenti, perché non è possibile spostarli a causa del sovraffollamento". I ventilatori, poi, non sono per tutti: "solo per chi li può acquistare e innon tutti hanno questa possibilità", spiega D’Amore.