Ecco l’unica condizione imposta da Robert Downey Jr per il ritorno alla Marvel

Jr. è tornato nel Cinematic Universe, sorprendendo i fan dopo il sacrificio del suo personaggio, Tony Stark/Iron Man, in Avengers: Endgame. Cinque anni dopo, ritorna, ma questa volta nei panni di Victor Von Doom, un cambiamento di rotta che ha scosso il fandom. Secondo i nuovi report, la decisione di di rientrare nel MCU è stata fortemente influenzata d presenza dei registi Joe e Anthony Russo. Jr. Ritorna nel Cinematic Universe come Victor Von Doom Variety riporta che avrebbe accettato di tornare solo se i fratelli Russo avessero diretto Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. "Erano gli unici con cui avrebbe lavorato", ha rivelato una fonte.