Discariche abusive su un terreno di Roma Capitale e su un’area demaniale | maxi-sequestro di rifiuti

(Di martedì 30 luglio 2024) È grande l’attenzione volta a contrastare il trasporto, la gestione e lo smaltimento illegale dei. Tanto che la Polizia locale diha svolto indagini specifiche che hanno portato a individuare due. E non solo i due siti sono stati posti sotto, ma 5 persone sono state denunciate. Polizia locale discopre due– Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Occupa undi proprietà diper allestire una discarica Un uomo, italiano di 66 anni è stato denunciato per gravi reati ambientali, oltreché per occupazione abusiva di undi proprietà di: lo stesso aveva realizzato una vera e propria discarica su di, estesa per circa 30.000 mq, sita a Piana del Sole.