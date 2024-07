Dilettanti Promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo Cittadella, Castelfranco e Terre di Castelli, la quarta modenese a mettersi al lavoro è stata lo United Carpi, prima delle 12 modenesi di, che ieri sera alle 19,30 si è ritrovata al campo di San Marino per il primo allenamento (in campionato si giocherà però a Fossoli). Sono 9 in tutto i volti nuovi per mister Beppe Greco, che dopo 3 stagioni al timone della Cdr Mutina (dalla Prima, 3° e 4° posto negli ultimi tornei di) guiderà i biancazzurri prendendo il posto di Borghi, andato ad Arceto. In attesa del rientro dalle vacanze di tutti gli effettivi, sono stati 24 gli elementi che hanno preso parte alla prima seduta d’allenamento. Per la storica seconda annata insono due le partenze pesanti, quella di Assoaun (13 reti) e quella di Elatachi, il 2005 a segno 8 volte che è in prova al Sasso Marconi in D.