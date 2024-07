CAROLA dal 2 agosto è fuori con PAGINE DI ME

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) Da venerdì 22024 sarà in rotazione radiofonica “di me”, il nuovo singolo digià disponibile sulle piattaforme digitali dal 21 giugno. Esce il 2di me” diDa venerdì 22024 sarà in rotazione radiofonica “DI ME”, il nuovo singolo digià disponibile sulle piattaforme digitali dal 21 giugno. Cosa rappresenta “di me”? “di me” è un brano introspettivo che parla del tentativo di uscire dalla depressione. La canzone racchiude i ricordi di un passato turbolento, cercando di voltare pagina in tutti i modi: a volte scrivendo, a volte meditando e altre volte semplicemente osservando. Spiega l’artista a proposito del brano: «“di me” è il sequel di “Parlerò di me”, singolo del 2023. Se in quest’ultimo si parlava della depressione, in “di me” si affronta il tema del tentativo di uscirne.