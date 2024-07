Canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024 | dove vedere le gare

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) Ildiè un’occasione unica perin azione i migliori canottieri del mondo Questa disciplina, che combina forza, resistenza e tecnica, vedrà i migliori atleti del mondo competere per l’oro olimpico. Masi potrannoledi? Ecco tutte le informazioni necessarie per non perdere nemmeno un colpo di remo. Ledisi terranno fino al 3 agostopresso il suggestivo stadio nautico di Vaires-sur-Marne. Questo luogo, situato a pochi chilometri da, è stato scelto per la sua eccellente infrastruttura e per la sua capacità di ospitare eventi di alto livello. Il programma prevede una serie di competizioni che includono singolo, due senza, due di coppia, quattro senza, quattro di coppia, otto e due di coppia pesi leggeri.