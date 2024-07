Assicurazione casa obbligatoria allarme maltempo | l’idea di Musumeci per aiutare il governo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 luglio 2024) Non è da escludere totalmente l’ipotesi che le famiglie italiane possano ritrovarsi a fronteggiare una nuova spesae gravosa. Una suggestione lanciata dal ministro per la Protezione civile e le politiche del mare dell’Italia, Nello. Una fonte affidabile, a dir poco, dunque. Il suo prospetto riguarda un possibile obbligo contro le catastrofi naturali. Di seguito tutti i dettagli.Nella legge di Bilancio 2024 ildi Giorgia Meloni ha introdotto una novità non di poco conto. Si parla dell’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, in riferimento alle aziende iscritte al Registro delle imprese. Una decisione che, tenendo conto della trasformazione del clima e della frequenza di fenomeni atmosferici avversi di grave entità, mira a tutelare l’esecutivo: “Lo Stato non ha più soldi per tutti e per sempre”.