Volturara Irpina Commemorazione dei Caduti in Gurra | emozioni dalla Fanfara dei Carabinieri

(Di lunedì 29 luglio 2024). Durante l’esibizione la fanfare si è soffermata anche presso una locale casa di cura per anziani Il 27 luglio sera, a, si è esibita ladel 10° Reggimento Campania dell’Arma dei, in occasione delladel ricordo deiin Guerra. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale della I circa duemila presenti nella Piazza Roma hanno applaudito, con entusiasmo, la spettacolare rassegna musicale ed insieme hanno cantato l’Inno Nazionale. Durante l’esibizione della marcia a suon di musica nelle strade cittadine, i militari musicisti si sono soffermati presso una locale casa di cura per anziani. Gli ospiti hanno particolarmente gradito la musica, seguita, a ritmo, con battiti delle mani e intonando le melodie dei loro tempi.