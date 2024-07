Uomini e Donne amata ex tronista a un passo dalle nozze | le immagini dell’addio al nubilato Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un’exdiin questi giorni sta festeggiando la sua festa di addio alin compagnia delle amiche strette e della sorella. Stiamo parlando di Teresa Langella: La giovane trentaduenne approdò all’interno del dating show di Maria De Filippi nel lontano 2010, quando aveva appena 18 anni, come corteggiatrice di Leonardo Greco. L’anno successivo ritornò in trasmissione per provare a conquistare Andrea Angelini. Entrambe le esperienze però non portarono a buon fine e così Teresa decise di tentare il suo percorso in un altro programma della De Filippi, Temptation Island. Qui si avvicinò in particolare ad Andrea Celentano, fidanzato di Raffaella Giudice. Nello stesso anno però la Langella ebbe un’altra possibilità aper la terza volta, questa volta nel ruolo di