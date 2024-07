Seregno incidente in Valassina | gravissimo motociclista di 54 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 –stradale nella notte sulla. Undi 54si è schiantato contro un mezzo pesante, lungo la Ss36 in direzione Como, nel tratto compreso tracentro eSan Salvatore. Dopo l’impatto, ilè stato sbalzato dalla sella del suo scooter ed è stato ritrovato a terra a una ventina di metri di distanza riportando gravissimi traumi e ferite. La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita poco prima delle quattro e mezza e sul posto sono giunti i mezzi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme alla polizia stradale di Milano, che ha svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare le responsabilità sono stati effettuati dalla polizia stradale.