Rione Carmine tempi lunghi per la riapertura di via Bottigliero

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoResta chiusa anche per l’intera giornata di oggi via Ottavio, a Salerno, nel, nell’incrocio con via San Giovanni Bosco, dove, nel pomeriggio di ieri, la caduta di calcinacci da un edificio privato ha reso indispensabile l’intervento dell’ufficio traffico e segnaletica e dei vigili urbani del Comune di Salerno per interdire, per motivi di sicurezza, la circolazione a persone e mezzi. L’assessore alla mobilità del Comune di Salerno Rocco Galdi ha reso noto che è stato avvertito l’amministratore dell’edificio al quale è stato intimato di procedere con urgenza alla messa in sicurezza dello stesso. Fin quando l’intervento non verrà attuato la strada resterà chiusa. Il provvedimento ha causato problemi di traffico nelperché la strada interdetta è molto utilizzata.