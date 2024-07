Pistoia Basket 2000 pubblicato il calendario | si parte in casa con Napoli

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 29 luglio 2024)– Ilpartirà contro ilal PalaCarrara. Così dice ildi serie A1 della stagione 2024/25, presentato questa mattina. Il debutto è in programma per il 29 settembre al PalaCarrara contro la GeVie quindi, in campo in via Fermi, ci sarà subito un gradito ex come Zach Copeland, protagonista della stagione 2022/23 chiusa con il salto di categoria in serie A. Successivamente subito in vista due trasferte consecutive: il 6 ottobre indella Virtus Bologna ed il 13 ottobre al PalaRadi contro la Vanoli Cremona. Il girone d’andata si chiuderà, il 12 gennaio, con la trasferta indi una delle neo-promosse (Trieste) mentre il doppio turnolingo consecutivo nel girone di ritorno ci sarà a febbraio con le partite contro Treviso (2 febbraio) e Scafati (9 febbraio) ed anche fra marzo ed aprile con Trieste e Sassari.