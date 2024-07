Parigi 2024 scherma fioretto maschile | Macchi medaglia d’argento Marini eliminato agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Filipponelalle Olimpiadi di. Il 22enne azzurro, dopo aver sconfitto nell’ordine Xu, Matsuyama, Hamza e in semifinale lo statunitense Nick Itkin (numero 2 del ranking mondiale), si ferma solamente al cospetto del campione uscente Cheung Ka Long. L’atleta di Hong Kong inizia meglio e si porta più volte in vantaggio, ma Pipponon molla e aggancia l’avversario sul 10-10. Poi l’azzurro si inventa delle stoccate capolavoro (14-12), Cheung però pareggia i conti sul 14-14 e alla fine la spunta per 15-14 in un finale al cardiopalma in cui l’arbitro per ben due volte ha fatto rigiocare l’ultima stoccata. Amarezza per come si è svolta la finale, dal momento che anche in questo caso le polemiche non sono mancate, ma si tratta di uno splendido argento per, che alla sua prima Olimpiade sale subito sul podio.