Olimpiadi di Parigi lassù qualcuno ci odia | dal judo alla scherma Italia punita dagli arbitri

(Di lunedì 29 luglio 2024) È stata una giornata di verdetti contestati per l’ieri alle. Dal pugilato, al, tre decisioni che probabilmente ci hanno privato di altrettante mee e scatenato persino l’ira di Giovanni Malagò, il presidente del Coni. Giuffrida e “l’arbitra” prevenuta Il caso più clamoroso ha riguardato il(proprio quello che ha visto la reazione di Malagò). Odette Giuffrida si è vista letteralmente togliere la mea di bronzo nella finale del terzo posto dall’arbitra Ioana Babiuc. “La decisione in semifinale e l’ultimo shido in finale sono stati dubbi – ha detto l’azzurra del, campionessa del mondo nella categoria -52kg -. Tutti i miei incontri ‘difficili’ li ho avuti con quest’arbitro rumeno.