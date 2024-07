Nuoto Benedetta Pilato | il cambio di vita l’ha portata a un centesimo dal podio olimpico L’età è dalla sua parte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Brava. Cominciamo da qui con l’analisi della gara della pugliese, in questa Finale dei 100 rana donne alle Olimpiadi di Parigi. Sì, perché Benny ha fatto la gara che doveva fare: un passaggio giusto, non esagerato ai 50 metri, e una buona progressione che ha portato al crono di 1:05.60., dopo le tensioni dei giorni precedenti, è riuscita quasi a liberarsi, mettendo altre sensazioni in acqua e sfiorando ilper un“stronzo”, usando l’aggettivo dinell’intervista post gara. Certo, avesse nuotato il tempo del Trofeo Settecolli sarebbe stata argento, ma con i se e i ma non si fa la storia e contesti diversi non possono essere rapportati. In una stagione di grandi cambiamenti, lasciando Taranto e approdando a Torino,si è ritrovata come atleta.