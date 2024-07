Nicolas Maduro si conferma presidente del Venezuela

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nuovo mandato per. Con l’80% delle schede scrutinate “iluscente,, ha ottenuto 5.150.092 voti, ovvero il 51,2%, mentre il suo diretto avversario, Edmundo Gonzalez Urrutia 4.445.978, ovvero il 44,02%”. Ad annunciarlo il Consiglio elettorale nazionale, sei ore dopo la chiusura dei seggi per le elezioni presidenziali in. L’affluenza alle urne è stata del 59%. Le opposizioni denunciano brogli. Delsa Solorzano, ex deputata della Plataforma unitaria democratica, ha denunciato al Consiglio elettorale irregolarità nello scrutinio delle elezioni presidenziali in. “Lo denuncio con le prove in mano – ha affermato -. Stanno ritardando la trasmissione dei dati al centro di computazione e la pubblicazione dei verbali.