Matrimonio tragico e da paura crolla una terrazza durante il ricevimento | un morto e 40 feriti

(Di lunedì 29 luglio 2024) Doveva essere un giorno felice e di festa per due sposini francesi. Invece quello che, in teoria, doveva rimanere alla memoria come il giorno più bello della loro vita si è trasformato in un vero e proprio incubo da. Dopo la cerimonia nuziale, come da prassi, tutti gli invitati erano stati invitati in un locale nel comune di Saint-Pierre, nel dipartimento del Cantal della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Tra amici e parenti un centinaio si sono riversati al ristorante suggestivo con ampia. D’un tratto però la tragedia. L’impalcatura dellaha ceduto inghiottendo con sé tutte le persone che si trovavano lì, in quel momento. Bilancio da film horror: una persona è morta, 40 ferite in emergenza relativa mentre 4 gravi.