LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la semifinale del C1 maschile!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 98.52 per Jegou con due secondi di penalità, ora il canadese Alex Baldoni. 15.30 Si comincia! 15.25 Raffaello Ivaldi sarà il tredicesimo a scendere. 15.20 Dieci minuti all’inizio della, ad aprire le danze sarà l’irlandese Liam Jegou. 15.15 Sono stati il padrone di casa Nicolas Gestin, il britannico Adam Burgess e il croato Matija Marinic nell’ordine i migliori delle batterie. 15.10 L’azzurro Raffaello Ivaldi cercherà di confermare i buoni risultati delle batterie, concluse al quarto posto dal veronese. 15.05 Scatterà alle 15.30 lacon i 16 atleti rimasti dopo le batterie, saranno i primi 12 a qualificarsi per la finale in programma nel tardo pomeriggio. 15.