Let' s All Dance Live Fest un viaggio nella musica dance

(Di lunedì 29 luglio 2024) Piazza Maria Luisa a Viareggio si è trasformata in un palcoscenico scintillante per uno degli eventi più attesi dell'estate: il "Let's All". Lo scorso 5 luglio il ritmodegli anni ’80, ’90, 2000 e oltre ha conquistato tutti. L'evento, organizzato da BellaVita Eventi in collaborazione con l'Hotel Esplanade e il Comune di Viareggio, ha mantenuto tutte le promesse anche grazie alla partecipazioni di alcuni grandi artisti come Le Donatella. Il loro spettacolo è stato il filo conduttore di unle che ha visto esibirsi artisti come Kim Lukas, Regina, Miranda, Melody, Netz2werk e Chris Venia. Ogni artista ha presentato brani iconici del proprio repertorio, facendo rivivere momenti di pura nostalgia e gioia. La sorpresa della serata è stata il DJ set di Moreo, che ha scatenato la piazza con mix travolgenti che hanno fatto ballare tutti fino a notte fonda.