Lelli testa la sua squadra

(Di lunedì 29 luglio 2024) Parte ufficialmente oggi, con doppie sedute di allenamento, la preparazione precampionato del rinnovato Montevarchi di mister. Come ha confermato il neo tecnico rossoblù durante la presentazione ufficiale, la prima settimana di lavoro è scivolata via senza intoppi e il tecnico è rimasto favorevolmente impressionato dall’atteggiamento della, assai propositivo e anche dall’organizzazione della società. Adesso si passa alla fase operativa con la parte tattica che naturalmente la farà da padrone al campo di Mercatale, dove l’Aquila si ritroverà già da questo lunedì. Parte tattica abbinata, ovviamente a quella fisica. Le sedute sono in programma alle 9.30 e alle 17.30 fino a sabato 3 agosto. Poi si riprenderà con lo stesso ritmo martedi 6 agosto fino al 9. Da martedì 13 a sabato 17 agosto è invece previsto un allenamento singolo.