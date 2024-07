Kin | trama cast e curiosità sul film con James Franco

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Nonostante l'interessante premessa narrativa, la fusione di più generi tra loro e il composto da noti attori di Hollywood, il Kin è passato grossomodo inosservato. Diretto da Jonathan e Josh Baker, qui al loro primo lungometraggio, questo include al suo interno caratteristiche del thriller con elementi fantascientifici. Si costruisce così una vicenda particolarmente intricata e sorprendente, ricca di colpi di scena che non mancano di sorprendere continuamente. Per gli amanti del genere, dunque, si tratta di un titolo da riscoprire e apprezzare anche al netto dei suoi difetti. Distribuito in sala nell'agosto 2018 (in Italia è in realtà arrivato nell'agosto del 2019), Kin è basato sul lungometraggio del 2014 Bag, diretto sempre dai fratelli Baker.