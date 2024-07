Jesi consumano e per non pagare minacciano ma in sala ci sono poliziotti in borghese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Ancona), 29 luglio 2024 - Dopo aver consumato e bevuto aggrediscono eil titolare per nonil conto ma non sanno che a pranzo cideiin: denunciata coppia residente a Fano. Dovranno rispondere dei reati di minacce, percosse e rifiuto di indicazioni sulla identità personale. I fattiavvenuti l’11 luglio attorno alle 14,30 quando personale di polizia giudiziaria dipendente libero dal servizio, intento a consumare un pasto in un ristorante, ha notato la presenza in un tavolino adiacente di due uomini di etnia nordafricana in compagnia di una donna. Dopo aver consumato del vino, uno dei cittadini nordafricani si è alzato dalla sedia in direzione del bancone del bar e rivolgendosi ad un addetto alla mescita, con atteggiamento spocchioso e provocatorio gli chiedeva: “E se non avessi i soldi?”.