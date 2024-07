Il bilancio dell' Apsa in utile di 459 milioni al Papa 379 mln

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Malgrado alcuni segnali allarmistici sulle finanze vaticane provenienti dai media, il2023- Amministrazione del Patrimonioa sede apostolica - pubblicato oggi mostra indicatori di tutt'altro segno. Gli obiettivi dichiarati e raggiunti erano quelli di migliorare la gestione del patrimonio e l'efficienza dei servizi. E il dato principale che emerge è il risultatoe attività del 2023 che ha fatto registrare unpari a 45,9di euro. Ciò ha consentito addi contribuire con 37,9di euro per la missione delsostenendo la Curia romana (erano stati 32,27 nel 2022), e a far sì che si incrementasse la propria consistenza patrimoniale per 7,9di euro.