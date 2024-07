Gudmundsson l’Inter non si assume il rischio | a caccia di una copia! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024)non esclude un altro colpo per l’attacco. Il profilo di Albertè il più idoneo ma la dirigenza nerazzurra non può che individuare un suo ‘alter ego’. POSSIBILITÀ – Le prossime manovre estive delpotrebbero non limitarsi alla ricerca di un nuovo difensore. Persiste la possibilità di un intervento sul mercato per potenziare il reparto offensivo, che attualmente conta di nomi di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi, Joaquin Correa (destinato ad uscire, come Valentin Carboni) e Marko Arnautovic. Proprio da quest’ultimo dipende la direzione che prenderànelle ultime settimane a disposizione per trattare l’arrivo di un eventuale nuovo attaccante, le cui caratteristiche convergono tutte nel profilo di Albert