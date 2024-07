Grande Fratello un’amatissima ex allieva di Amici nel cast | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il fermento per la definizione deldel prossimo, in programma per Settembre, è palpabile. Come lo scorso anno il celebre reality show di Canale 5 mescolerà volti noti e persone comuni, promettendo un’edizione avvincente ed imprevedibile. Tra i nuovi concorrenti Vip sono stati annunciati Enzo Paolo Turchi, Lino Giuliano ed Alessia Pascarella da Temptation Island, e Karina Cascella. La presenza della Cascella, acclamatissima sui social, è stata però smentita dalla diretta interessata. Il portale Davide Maggio ha lanciato lo scoop riguardo un’altra concorrente che entrerà nella casa più spiata d’Italia. Farà parte delanche Shaila Gatta, nota come la ‘velina dei record’. Shaila ha conquistato il pubblico televisivo con la sua partecipazione a Striscia la Notizia, dove ha stabilito il record di presenze come velina mora, con ben 928 puntate all’attivo.