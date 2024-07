Fisco comunicazioni e pagamenti sospesi dal 1 agosto | quali sono

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Come ogni anno, diamo il benvenuto ad2024 con la sospensione di moltein tema di. Stand by stabilito sempre a ridosso delle ferie estive dei contribuenti e della pa. Quest’anno le regole di sospensione seguono le norme del Decreto Adempimenti tributari. Il Decreto legislativo 8 gennaio 2024 numero 1 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, ribattezzato Decreto Adempimenti, attua una serie di principi e criteri direttivi previsti dalla Legge delega 92023 numero 111, in materia di riforma del sistema fiscale (Scarica il decreto nel box “Allegati” qui sotto).