Fabbian ha le idee chiare | Inter? I risultati si vedranno in un solo modo!

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha fatto molto bene al Bologna la scorsa stagione, pur giocando poco. Il talento ex, sul quale il club nerazzurro ha conservato il diritto di recompra, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro rossoblù in Alto Adige. Il classe 2003 per ora non pensa al suo possibile futuro in nerazzurro FUTURO NERAZZURRO ? – Giovanniè pronto per una nuova stagione con il Bologna, squadra con la quale la scorsa stagione ha fatto molto bene pur giocando poco, con tanto di Champions League conquistata. L’ex, sul quale però il club nerazzurro ha conservato un diritto di recompra, ha parlato dal ritiro in Alto Adige facendo intuire di non pensare a un possibile ritorno a Milano ma di lavorare molto per farsi eventualmente trovare pronto.fa una battuta anche sul suo ex compagno nerazzurro, Cesare Casadei.