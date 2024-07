Errani Vavassori ai quarti del doppio misto | i prossimi avversari e gli scenari del tabellone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Saraed Andreasi sono qualificati per idi finale del torneo didelle Olimpiadi di Parigi 2024: gli azzurri hanno battuto questa sera gli atleti individuali neutrali Daniil Medvedev e Mirra Andreeva ed affronterà tra due giorni, mercoledì 31, i neerlandesi Wesley Koolhof e Demi Schuurs. La coppia dei Paesi Bassi ha eliminato quella numero 4 del, composta dagli ellenici Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas: in caso di approdo in semifinale gli azzurri potrebbero trovare il duo australiano formato da Matthew Ebden ed Ellen Perez, accreditato della seconda testa di serie.